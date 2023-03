Roccarainola, inclusione e autismo: un “giorno nel verde” in Foresta

Una giornata a contatto con la natura per aiutare l’inclusione dei bambini affetti da autismo. È l’evento “Un giorno nel verde” organizzato dall’associazione “Autismo in Movimento Campania”, da sempre attenta a realizzare campagne di sensibilizzazione sull’autismo creando degli spazi volti a migliorare la qualità della vita, promuovendo l’integrazione delle persone autistiche e delle loro famiglie all’interno della società.

Il progetto ‘laboratorio’, che si terrà il 19 marzo dalle ore 9 alle ore 12,30 circa, presso la Foresta Demaniale di Roccarainola, prevede un’esperienza di contatto con gli elementi della natura attraverso un’escursione didattica divulgativa guidata da Tommaso Palo, dove i partecipanti potranno sperimentare i loro sensi soffermandosi su dettagli naturalistici e tracce di animali. Inoltre dopo l’esperienza di connessione con la natura, il laboratorio prevede, ai fini della manipolazione, la creazione di casette per uccellini costruite in cartone utilizzando il brik del latte. Per celebrare la giornata della festa del papà l’associazione offrirà nel finale a tutti i bambini la zeppola, tipico dolce di San Giuseppe.