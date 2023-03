Sei scooter rubati nel centro commerciale: scoperti e arrestati

Sei scooter rubati all’interno del centro commerciale ‘Quarto Nuovo’ di Quarto Flegreo. Sono accusati di questo due uomini destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’attività investigativa, condotta dalla tenenza carabinieri di Quarto, sviluppatasi attraverso l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato ed attivo nel centro commerciale, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine alla commissione di ben sei furti di motoveicoli, commessi in un breve arco temporale – tra giugno e settembre 2022 – nel medesimo luogo, negli stessi orari e con identiche modalità operative.

Entrava in azione in sella a uno scooter Honda SH300, anche questo rubato, al quale però aveva sostituito la targa originale con una dell’Ucraina, Giacomo Maraviglia, il 44enne ladro “seriale” di motocicli accusato dai carabinieri e dalla Procura di Napoli di avere messo a segno, da giugno a settembre 2022, il furto di sei scooter, nel centro commerciale di Quarto. Nell’azione criminale Maraviglia era coadiuvato da Roberto Frattini, 53 anni, che invece usava il suo Kimco 300. In base a quest’informazione adesso i carabinieri stanno anche cercando di scoprire se quell’Honda con targa ucraina sia stato utilizzato per altri furti messi a segno con lo stesso modus operandi.

I carabinieri di Quarto lo hanno anche intercettato, in un’occasione, ma il ladro era riuscito a sfuggire ai militari i quali, però, malgrado la targa ucraina, sono comunque riusciti a risalire alla sua abitazione, davanti alla quale hanno trovato l’SH300. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip di Napoli Fabrizio Finamore mentre le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal sostituto procuratore di Napoli Francesco De Falco.