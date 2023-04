“Aperti per Voi” in Campania: nel weekend da visitare i siti borbonici

Il Touring Club Italiano ritorna con l’edizione 2023 di “Aperti per Voi in Campania”, dopo la pausa dovuta all’emergenza pandemica. Sabato 22 e domenica 23 aprile saranno aperti simultaneamente alcuni dei luoghi artistico-culturali più significativi dei nostri territori. L’iniziativa è resa possibile grazie ai soci Volontari del Touring che, collaborando al progetto Aperti per Voi, garantiscono costantemente l’accessibilità di siti culturali altrimenti chiusi al pubblico o ne ampliano orari e spazi di fruibilità. Quest’anno l’iniziativa è dedicata ai Siti Borbonici, il complesso di residenze reali, tenute e palazzi edificati o rinnovati dai Borbone durante il Regno di Napoli, che, oltre a rappresentare il potere dei sovrani, ne testimoniano il gusto raffinato per l’architettura e l’arte nelle migliori espressioni del tempo. Una storia europea, quella della dinastia reale borbonica, che alimenta ancora, a più di 150 anni dalla sua fine, discussioni, studi e ricerche tra orgoglio, revisionismo e pregiudizio. Una trama sottile unisce l’arte, le opere innovative e il fasto di una corte in auge in un periodo relativamente breve ma significativo per il vecchio Regno di Napoli (poi Due Sicilie) tra il 1734 ed il 1861. L’ intento è quello di seguire le tracce visibili e gli intrecci di un’articolata narrazione storica che unisce antiche istituzioni della società napoletana e meridionale tra il XVIII e il XIX secolo. Tutti elementi intesi come segni comuni di un Regno che trova la sua massima espressione nell’opera dell’architetto Luigi Vanvitelli, protagonista assoluto tra gusto Rococò e Neoclassicismo, nel 250º anniversario della morte che cade nel 2023.

Dettagli dell’iniziativa, date e orari di visita, riferimenti per la prenotazione delle visite guidate su www.touringclub.it

IL PROGRAMMA

NAPOLI :

sabato 22 aprile – Chiesa dei Santi Severino e Sossio (*)(§) dalle 10 alle 17;

sabato 22 aprile – Basilica di San Paolo Maggiore (*) dalle 10 alle 13.30;

domenica 23 aprile – Chiesa dei Santi Severino e Sossio (*) (§) dalle 10 alle 13.

PORTICI

domenica 23 aprile – visita guidata alla Reggia di Portici e alla Mostra “Materia. Il legno che non brucio ad Ercolano (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it )

SALERNO:

sabato 22 e domenica 23 aprile – Chiesa di Santa Maria de Lama (*)(§) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20;

PERSANO (SA):

sabato 22 aprile – visita guidata a Persano (Serre SA): Real Casino di Caccia – (prenotarsi a salerno@volontaritouring.it).

CASERTA :

sabato 22 e domenica 23 – Teatro di Corte della Reggia di Caserta (*) dalle 10 alle 13 (occorre il biglietto d’ingresso per la Reggia di Caserta).

SESSA AURUNCA (CE):

sabato 22 aprile – visita guidata all’Istituto, al Liceo Classico e al Convitto Nazionale “Agostino Nifo” – (prenotarsi a terradilavoro@volontaritouring.it )

MARCIANISE (CE):

sabato 22 aprile – visita guidata L’accoglienza dei Frati Alcantarini e la solennità del Duomo – (prenotarsi a rosatos@libero.it )

CAPUA (CE):

sabato 22 e domenica 23 aprile – Chiesa di San Salvatore a Corte (*)(§) – Chiesa di San Michele a Corte (*)(§) – Chiesa di San Giovani a Corte (*) (§) –

sabato 22 aprile – visita guidata a Capua con partenza da San Salvatore a Corte (prenotarsi a amelia.valletta@libero.it ) – ore 17.00 personale di pittura e poesie dell’artista Pina Magro in omaggio ai Borbone

CAPUA E SAN TAMMARO (CE)

domenica 23 aprile – visita guidata e pranzo Al Real Sito di Carditello da Capua, con sosta lungo il Sentiero dei Gelsi (prenotarsi a annamaria.troili@inwind.it )

CASTEL VOLTURNO (CE)

domenica 23 aprile – visita guidata Riserva Naturale e C.R.A.S.E. Centro per il Recupero di Animali Selvatici ed Esotici (prenotarsi a antoniosarracco@gmail.com )

AVELLINO

sabato 22 aprile – visita guidata al Complesso monumentale Carcere Borbonico – (prenotarsi a filomena­_cataldo@virgilio.it )

(*) siti del Progetto Aperti per Voi Touring aperti dai Volontari per il Patrimonio Culturale;

(§) siti del Progetto Accessibilità all’Arte Touring con riproduzioni tattili delle principali opere d’arte per visitatori ipovedenti e non vedenti.

Per informazioni su orari e modalità di prenotazione contattare i Club di Territorio interessati alle seguenti e-mail:

napoli@volontaritouring.it

salerno@volontaritouring.it

benevento@volontaritouring.it

terradilavoro@volontaritouring.it

irpinia@volontaritouring.it