TUFINO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Una pagina per dire addio. Una pagina per lasciare la carica di capogruppo consiliare di opposizione del comune di Tufino. A poco meno anno dalle elezioni del 2022 in cui fu sconfitto dall’attuale sindaco Michele Arvonio, Claudio Ferone lascia il civico consesso rassegnando le “irrevocabili dimissioni” con una lettera inviata al presidente del consiglio comunale.

“Circa un anno fa ho deciso di candidarmi e l’ho fatto con la convinzione di contribuire alla crescita dei nostri territori, attraverso le proprie esperienze e il proprio vissuto personale e professionale. Con questo spirito ho affrontato la campagna elettorale e con questa motivazione mi sono seduto in consiglio comunale, cercando di contribuire ad arricchire la discussione con un punto di vista differente per assolvere al mio compito di aiutare la maggioranza consiliare prendere decisioni sempre più condivise attraverso un dialogo costruttivo nell’interesse comune” scrive il 47enne Ferone.

“Tuttavia, l’assenza di un dialogo e di confronto (purtroppo sostituito nei fatti da una sterile e rissosa animosità che punta agli aspetti personali) ed i toni usati nei miei confronti (lontanissimi dal mio modo di essere) non mi consente di assolvere, come vorrei, al mio ruolo. E’ quindi giusto – chiosa amaro Ferone – per amore del mio Comune e per rispetto che devo alla serenità dei miei cari che faccia un passo indietro rassegnando le mie irrevocabili dimissioni con effetto immediato”. L’ormai ex consigliere comunale di Tufino lascia anche carica di componente del consiglio d’ambito Eda Napoli 3 che si occupa di rifiuti.