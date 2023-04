Una festa che ha visto i carri fermi per tre lunghi anni. Finalmente il passato è alle spalle ed i carri, coi loro comitati, le sculture in cartapesta potranno sfilare in giro per le strade cittadine di Cicciano.

Una festa, in onore alla Santa Maria degli Angeli, molto sentita dalla popolazione che per tutta la prossima settimana si porterà verso il santuario della Madonna degli Angeli. si racconta che nel 1446, mentre un contadino arava i campi, improvvisamente i buoi s’inginocchiarono e venne trovato un quadro raffigurante la Madonna e si tramanda che su quel terreno fu eretto il Santuario.

L’immagine della Madonna con il bambino è da sempre molto amata dai ciccianesi per la protezione ottenuta nel 1600 durante la peste che fu respinta dopo l’invocazione alla Vergine. Il quadro, nel 1915 ottenne l’incoronazione della Vergine miracolosa, con una collana in oro e preziosi e, nel centenario, ossia nel 2015, il Comitato festa Madonna degli Angeli, l’allora sindaco Arvonio, i parroci don Arcangelo e don Giovanni insieme a 300 ciccianesi furono ricevuti da Papa Francesco in Vaticano.

Il programma di quest’anno prevede, tra i vari eventi religiosi, l’esposizione dei carri in piazza Mazzini domenica 16 aprile mattina e, nel pomeriggio, con una piccola parata fino al santuario. Giovedì 20 saranno esposti nei pressi del santuario e, domenica 23, ci sarà la tradizionale sfilata di tutti i carri per le strade cittadine dalle 9 fino a conclusione della festa.

Quest’anno i carri saranno cinque e, tra essi, il comitato Sant’Antonio che presenterà un carro (allestito dalla bottega d’arte del maestro Giulio Ambrosino) dedicato all’Amore per la Vita. È questo il titolo dato dal comitato che dimostra dedizione e passione per la festa. Gli organizzatori hanno voluto richiamare l’attenzione al bene fondamentale della vita che, in questi ultimi tre anni, ha visto cambiare le abitudini di tutti noi a causa della di una pandemia che fatto riscoprire valori come la famiglia, l’amore, la solidarietà e l’amore per la libertà, per la vita. Anche quest’anno il comitato ha messo a disposizione oltre 500 maglie gratuite per tutti i bambini, adolescenti, ragazzi e adulti.

Il comitato carro Sant’Antonio partirà da via Sandro Pertini per poi giungere nella piazza principale di Cicciano nella quale, insieme agli altri carri, sfilerà secondo l’ordine previsto posizionandosi come terzo carro tra i cinque.