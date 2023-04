Il titolo è di quelli accattivanti e curiosi. Così come la copertina. Si chiama “Galateo perché sei morto?” il libro edito da Homo Sapiens e scritto a quattro mani dell’umorista Maurizio De Angelis e dall’attore e regista Maurizio Merolla. Il fil rouge è quello portato in scena in più occasioni da Merolla sia in teatro che in trasmissioni televisive e radiofoniche: il buongusto di una volta che sembra troppe volte essere dimenticato.

Il libro sarà presentato oggi, venerdì 28 aprile, a partire dalle 18 nel caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola diretto dalla giornalista nolana Autilia Napolitano.

All’evento prenderà parte anche una rappresentanza degli alunni del liceo classico statale G. Carducci di Nola con la professoressa Rosa Manganelli ed il Lions Club Nola Host Giordano Bruno presieduto da Nello Manzi. L’evento di domani anticipa il ricco programma di iniziative di maggio.