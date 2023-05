Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 maggio, con orario 22-6:, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Salerno: Palma Campania, sulla stessa A30; in uscita per chi proviene da Caserta: Pomigliano d’Arco, sulla A16 Napoli-Canosa.