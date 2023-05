Deposito rifiuti in officina, forestali denunciano 53enne

I militari della stazione carabinieri forestali di Roccarainola, nell’ambito della campagna controlli fiume sarno, a Poggiomarino hanno denunciato un 53 enne del posto. Durante il controllo di una ditta di riparazione meccanica, di proprietà dell’uomo, i militari hanno rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da contenitori contaminati da sostanze pericolose, filtri di olio, filtri di nafta, parti di motore non bonificati. I militari hanno sequestro i rifiuti ed hanno denunciato l’uomo per gestione illecita di rifiuti.