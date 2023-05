Cicciano, il sindaco Caccavale convoca il primo consiglio comunale

CICCIANO – Dopo aver annunciato la giunta e deleghe ai consiglieri comunali a tempo di record, il neo sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale ha convocato la prima seduta di consiglio comunale. Il civico consesso è in programma, in prima convocazione straordinaria presso il centro “Nadur”, per le 19 del giorno 29 maggio 2023 ed in seconda convocazione stesso orario per il giorno 30, con il seguente seguente ordine del giorno:

1) Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2) Giuramento del Sindaco;

3) Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 14.04.2023;

3) Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco;

4) Elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente del Consiglio comunale;

5) Elezione Commissione Elettorale comunale.

6) Approvazione Nuovo Regolamento Tari.