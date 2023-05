Comunali a Cicciano, l’ex sindaco Corrado: “Vogliamo chiarezza”

CICCIANO – A poco più di una settimana dalle elezioni amministrative che a Cicciano hanno decretato l’affermazione della lista civica “Oltre” guidata dal neo sindaco Giuseppe Caccavale, i candidati di “Cicciano presente e futuro, il continuo” del primo cittadino uscente Giovanni Corrado stanno facendo un’attenta valutazione del risultato uscito dalle urne che li ha visti sconfitti per 281 voti complessivi. Un’anomalia in una delle sezioni allestite al rione Iacp ha acceso il fuoco delle polemiche che non accenna a spegnersi.

“Nella sezione 12 ci si è trovati con una scheda in più” ha affermato Giovanni Corrado. “Per questo motivo stiamo valutando tutte le opzioni affinché la verità venga a galla. Per il resto noi saremo vigili e attenti su tutto quello che c’è da fare e ci auguriamo poi che la giustizia faccia il suo percorso”.