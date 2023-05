Si è concluso il concorso “Raccontami la Disabilità” edizione 2023, a cui hanno partecipato numerosi istituti scolastici, promosso dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo.

Lunedì 29 maggio alle 11 nell’aula consiliare “Siani” del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli Isola F13, verranno consegnati i riconoscimenti nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero e il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra. Modererà i lavori Teresa Canzano.

Sono state premiate per questa edizione le seguenti scuole: per la categoria “Testo” il liceo “Medi” di Cicciano con la poesia “guarda…ami” perché si racconta in maniera chiara e diretta la voce universale che sottende ogni messaggio legato alla diversità, così come le motivazioni a sostegno di quanto realizzato dagli studenti risultano essere precise e pertinenti; per la categoria “Disegno” l’istituto comprensivo “Battipaglia Salvemini” di Battipaglia con il disegno “Nothing can stop you” per l’immediatezza del messaggio che gli alunni hanno voluto trasmettere, grazie anche alla realizzazione grafica dal tratto pulito e chiaro che rende ancora più evidente la forza dell’immagine. Per la categoria “Video” premiato l’istituto comprensivo “D’Aosta”– Ottaviano con il video realizzato dal titolo “il mio sogno più grande”, premiato per l’uso degli strumenti tecnologici utilizzati e soprattutto perché ci ricorda in modo preponderante che se si perde il diritto ad essere diversi, si perde anche quello di essere liberi.