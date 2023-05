Cicciano, primo consiglio comunale “soft”: Caccavale presenta la giunta

CICCIANO (Nello Lauro) – Primo consiglio comunale “soft” per il terzo mandato da sindaco per Giuseppe Caccavale. Al centro Nadur il neo eletto primo cittadino ha ufficializzato la giunta e le deleghe per i cinque assessori e i sei consiglieri comunali che fanno parte della maggioranza. Caccavale ha presentato le linee guida del suo governo cittadino parlando di “solidarietà, condivisione e lavoro quotidiano” e annunciando anche una verifica dei primi 100 giorni con un possibile civico consesso itinerante. Anche i 5 assessori hanno illustrato i loro obiettivi nel breve e medio periodo.

Ad Antonio Recetano va la carica di vicesindaco e la delega alla Polizia municipale; a Giovanni Marino i Lavori pubblici; a Raffaele Acierno Ambiente ed Ecologia; a Nunzia Coppola il bilancio e programmazione economica; a Carmela Bernardo le Politiche sociali. Al capogruppo Salvatore Santoriello le deleghe alla Cultura, al Commercio e allo Sport; Pubblica istruzione e associazionismo affidati a Maria Biondo. Angela Ferone si occuperà di Cimitero e di Sanità Pubblica, a Michele Vetrano vanno la manutenzione generale, parchi e giardini. La 20enne Felicia Russo si occuperà di Politiche giovanili e rione Iacp. Lazzaro Alfano, eletto presidente del civico consesso (il vice è Angela Ferone), avrà la delega al Personale.

Raffaele Arvonio sarà il capogruppo di un’opposizione”che vuole essere costruttiva e non sterile e che deciderà di votare ogni volta per il bene della città” e Gennaro D’Avanzo il suo vice. Eletti anche i componenti della commissione elettorale comunale: Santoriello e Ferone per la maggioranza e Giovanni Corrado per la minoranza, mentre i supplenti sono Biondo e Russo per la maggioranza e Angela De Sarno per la minoranza. Clima sereno in consiglio con auguri reciproci e dichiarazione di rispetto dei ruoli. Chi si aspettava la tempesta, è rimasto deluso. (foto Mattia Peluso)