Svelata l’immagine coordinata della Festa dei Gigli 2023, l’edizione della “Rinascita” dopo gli anni del Covid. Nel suggestivo scenario della chiesa dei Santi Apostoli è stato presentato – domenica 28 giugno – il programma della nuova kermesse. Lo spirito che ha contraddistinto il gruppo di lavoro della Fondazione Festa dei Gigli con il presidente Francesco De Falco, il consiglio di amministrazione ed il direttore artistico, Armando Vallone, è stato quello di impostare una narrazione che fosse pienamente rispettosa della tradizione, ma che al tempo stesso sapesse guardare ai nuovi linguaggi, per “parlare” al mondo intero di cui è patrimonio immeteriale Unesco nella rete della Grandi Macchine a spalla italiane.

La sintesi di tutto questo è nell’elaborazione grafica del designer di origine portoghese, da anni trapiantato a Nola, Tiago Aguas che ha puntato sulla centralità della “Barca” simbolo della festa e della devozione a San Paolino.

L’edizione di questa Festa, speciale e per certi versi storica, è raccontata attraverso un emozionante video promozionale narrato da Clementino, sul testo di Aldo Manfredi per la regia di Michel Liguori. Grande attenzione è stata riservata anche alla logistica e all’accoglienza attraverso una collaborazione siglata con Eav e “Vulcano Buono”.

Il noto centro commerciale campano offrirà parcheggio a tutti i visitatori che potranno usufruire di un servizio navetta gratuito di collegamento con il cuore della città, attivo nel corso dell’intera domenica della Ballata dei Gigli (25 giugno) dalle 7 del fino alle 7 del giorno seguente.

Tre gli info point permanenti, che saranno allestiti per ogni tipo di informazione e supporto da offrire ai turisti, in particolare Piazza Morelli e Silvati, Piazza Duomo e l’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Rinnovato il sito web ufficiale con il lancio dello store e-commerce in cui sarà disponibile il merchandising ufficiale della Festa.

A tutto questo si aggiunge un’ offerta gastronomica di qualità con l’allestimento del “Food Village” – in collaborazione con Aicast Città di Nola – che ospiterà le eccellenze del food del territorio e della Regione a partire dal 24 giugno e fino al 1 luglio, così da prolungare la kermesse anche dopo la “Ballata dei Gigli e della Barca”.

Contestualmente, partirà il progetto di valorizzazione della tradizione e della cultura della Festa con quattro poli museali per la tutela dei vari materiali di archivio, dalla cartapesta agli aspetti etnomusicali, partendo dalle esperienze già presenti, come quelle messe in campo dall’associazione Contea Nolana.

Si chiuderà poi con un’importante offerta artistico – musicale, in particolare con il concerto di Sal Da Vinci il 27 giugno e quello di Clementino il 28 giugno.

Grande attenzione e impegno sono stati riservati alla tutela dell’originalità e dell’unicità della Festa attraverso il conseguimento della registrazione del marchio “Festa dei Gigli”.

“Si tratta di un passo storico – dichiara Francesco De Falco, Presidente della Fondazione Festa dei Gigli – finalmente la Festa dei Gigli ha conseguito la titolarità esclusiva del proprio nome e questo consentirà alla Fondazione una piena tutela contro ogni forma di appropriazione indebita della nostra tradizione. Questo non significa che Nola non rispetti le altre secolari feste popolari ispirate alla propria tradizione, ma sancisce che la Festa dei Gigli riconosciuta dall’Unesco è una sola!”

Infine, l’invito a vivere e scoprire la Festa eterna con il claim ufficiale di questa nuova edizione: “Vivila perché la Festa sei tu”.