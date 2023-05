Cicciano, sindaco Caccavale annuncia primo esecutivo e deleghe

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino) – A tempo di record il neo eletto sindaco Giuseppe Caccavale vara il primo esecutivo della sua terza esperienza da primo cittadino di Cicciano. A poco più di 72 ore dalla proclamazione degli eletti, avvenuta martedì mattina, nella sala consiliare di corso Garibaldi, Caccavale ha annunciato le deleghe per i cinque assessori e i sei consiglieri comunali che faranno parte della maggioranza: ad Antonio Recetano va la carica di vicesindaco e la delega alla Polizia municipale, a Giovanni Marino i Lavori pubblici, a Raffaele Acierno Ambiente ed Ecologia, a Nunzia Coppola il bilancio e programmazione economica, a Carmela Bernardo le Politiche sociali. Lazzaro Alfano designato come possibile presidente del civico consesso con la delega al Personale, Salvatore Santoriello sarà il capogruppo con le deleghe alla Cultura, al Commercio e allo Sport. Pubblica istruzione e associazionismo affidati a Maria Biondo, Angela Ferone si occuperà di Cimitero e di Sanità Pubblica, a Michele Vetrano vanno la manutenzione generale, parchi e giardini e la 20enne Felicia Russo si occuperà di Politiche giovanili e rione Iacp. All’inizio della prossima settimana sarà ufficializzata anche la data del primo consiglio comunale in cui saranno annunciate le linee programmatiche del terzo mandato da sindaco di Caccavale che coinvolgerà anche i candidati consiglieri eletti.