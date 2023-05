Giuseppe Caccavale batte Giovanni Corrado e torna per la terza volta ad essere sindaco di Cicciano. La lista civica “Oltre” ha ottenuto 4.440 (51,63%) preferenze contro i 4.159 (48,37%) della formazione “Cicciano Presente e Futuro”. Uno scarto complessivo di 281 voti maturato nelle 13 sezioni elettorali ciccianesi. Un giallo in una sezione del rione Iacp ha rallentato le operazioni di voto poi concluse poco dopo le 23. Al voto si sono recati 8779 elettori per una percentuale del 76,87% superiore a quella del 2018 quando votarono 8527 persone (74,71%).