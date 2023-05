Marigliano, 22enne finisce contro una sbarra e muore

Tragico incidente stradale a Marigliano nella tardissima sera di ieri.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a via Nuova del Bosco intorno alle 23,30.

Poco prima una ragazza di 22 anni di Somma Vesuviana, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva a bordo della propria Fiat Panda una strada sterrata, impattava contro una sbarra in disuso.

La sbarra perforava il faro dell’auto andando a trafiggere la donna all’interno che è deceduta.

I militari su disposizione dell’Autorità giudiziaria hanno sequestrato l’utilitaria e la salma che sarà sottoposta ad autopsia.