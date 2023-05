Occupano abusivamente casa popolare, denunciati dai carabinieri

Avevano forzato la porta di un appartamento del rione di edilizia popolare 167 di Arzano, per occuparlo senza titolo. I carabinieri della tenenza di Arzano hanno proceduto al sequestro della casa in via Cristoforo Colombo, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato notificato ad un 40enne e una 32enne del posto, indagati per invasione di terreni ed edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

I controlli mirati al contrasto di reati concernenti le occupazioni abusive sono oggetto di particolare attenzione da parte dei militari della compagnia di Casoria e della Tenenza di Arzano, impegnati nel monitoraggio delle strutture di edilizia popolare, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

A partire dai primi mesi del 2022, i militari di Arzano hanno più volte passato al setaccio i 72 alloggi del rione 167, denunciando sei persone per aver occupato abusivamente un’abitazione popolare. Inoltre, è stato avviato – di recente – un censimento nei 24 alloggi popolari in Via Tavernola del comune di Arzano e sono in corso accertamenti per verificare eventuali irregolarità.