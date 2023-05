Somma Vesuviana, a fuoco autovettura di una donna incensurata

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti a Somma Vesuviana in via Carmine per l’incendio di un’autovettura. Si tratta di una Fiat Panda intestata ad una cinquantenne incensurata del posto. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente anche una vettura parcheggiata vicino. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.