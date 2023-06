I carabinieri forestali di Avellino hanno posto sotto sequestro amministrativo le attrezzature utilizzate in un’officina meccanica ed elevato sanzioni amministrative per un importo totale di 5.852 euro.

Nel dettaglio, i militari della stazione carabinieri forestale di Monteforte Irpino hanno effettuato un sopralluogo presso una officina meccanica nel Mandamento Baianese. Le indagini hanno permesso di accertare che il titolare effettuava manutenzione e riparazione di motoveicoli in assenza di iscrizione all’albo esercenti del settore. Per tale motivo, venivano poste sotto sequestro amministrativo le attrezzature utilizzate per l’illecita attività, per un valore totale di circa 10mila euro.

I militari, oltre che ad elevare un sanzionare amministrativa di oltre 5mila euro al titolare per l’esercizio abusivo dell’attività, procedevano a sanzionare, per un importo di euro 100 cadauno, i proprietari degli otto motoveicoli in riparazione presenti nel locale, per essersi avvalsi di una officina meccanica abusiva.