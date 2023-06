Capri, via Krupp riapre i suoi mitici tornanti al mondo

“Oggi ridiamo a Capri un pezzo della sua storia e ai turisti un luogo incantevole ed unico al mondo”. Così afferma il sindaco della città di Capri, Marino Lembo, nel manifestare tutta la soddisfazione dell’amministrazione comunale perché finalmente, dopo una chiusura durata nove anni, la strada torna ad essere nuovamente fruibile da parte dei residenti e dei visitatori.

Sabato alle ore 17.30, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, di autorità civili, militari e religiose, enti ed associazioni, la cerimonia di riapertura. Dopo i saluti del sindaco Marino Lembo, del rappresentante dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, Andreas Krueger e l’intervento conclusivo del ministro Sangiuliano, ai Giardini di Augusto, un gruppo di bambini precederà le autorità verso il sottostante cancello della strada in un simbolico gesto d’apertura proiettato verso il futuro. A seguire il prof. Renato Esposito terrà una passeggiata guidata attraverso i tornanti della strada. In conclusione alle 19, sulla terrazza superiore dei Giardini di Augusto, nell’ambito della rassegna Capri d’Autore, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si confronterà con Gianluigi Nuzzi: al centro del dibattito condotto dalla giornalista del Tg1, Paola Cervelli, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale italiano che è fatto non solo di opere d’arte e monumenti ma di tradizioni, paesaggi e comunità.

L’importante risultato di riapertura di via Krupp è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l’impegno politico amministrativo, l’attività tecnico procedurale svolta dagli uffici comunali e il lavoro della società Gheller, seguendo la procedura della “finanza di progetto”. Oltre ai lavori di pulizia e alleggerimento delle reti, sono stati realizzati interventi di verifica e consolidamento dei costoni e delle stesse reti. Il progetto prevede, nel contempo, una successiva continua opera di sorveglianza e manutenzione dei costoni al fine di assicurare che la strada sia mantenuta, nel tempo, in condizioni di assoluta sicurezza. La strada sarà aperta al pubblico salvo essere chiusa nei periodi di manutenzione.

“Siamo felici ed orgogliosi di restituire al mondo intero” – conclude il sindaco Lembo – “in maniera pubblica, libera e sicura, uno dei simboli più conosciuti della millenaria storia dell’isola, definita a ragione “un’opera d’arte”, costruita, in appena due anni, grazie alla munificenza di Alfred Krupp e alla competenza del suo progettista, l’ingegnere Emilio Mayer. Mirabile esempio di come si possano fondere in un tutt’uno, ingegno umano, tecnica costruttiva e rispetto per l’ambiente. L’inaugurazione del 1902 rappresentò un evento che, dopo la scoperta della Grotta Azzurra, proiettò ulteriormente Capri nell’immaginario collettivo come meta dell’Anima. Un percorso romantico tanto caro soprattutto ai viaggiatori tedeschi, legati da sempre, per tradizione, alla nostra isola. Riaprire oggi via Krupp vuol dire restituirle il suo originario valore, come tributo alla bellezza della natura e simbolo di eterna libertà”.

Per l’occasione l’artista napoletano Francesco Fiscardi ha donato alla città di Capri una sua opera pittorica dedicata a via Krupp. “L’opera” – afferma Fiscardi – “realizzata ad olio e acrilico, ispira emozionanti sensazioni aeree in un viaggio ideale dello spirito anelante ai suoi spazi di libertà attraverso gli occhi dell’osservatore che si libra dall’alto del cielo, limpido e terso, verso il mare tra i colori mozzafiato che animano una delle vie più famose al mondo”.