Frodi dei bonus: in Campania sequestri per 1,3 miliardi di euro

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza in Campania, dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio scorso, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno fatto emergere frodi miliardarie sui bonus edilizi e in materia energetica. I crediti inesistenti sequestrati sono stati di 1,3 miliardi mentre le frodi accertate sono state di 1,7 miliardi di euro. E da quanto è emerso nel corso della cerimonia per il 249mo anniversario della fondazione del Corpo, che si è svolta nella caserma ‘Zanzur’ di Napoli , che ospita anche il Comando regionale delle fiamme gialle, retto dal generale di divisione Giancarlo Trotta, la GdF continuerà a lavorare senza sosta su questo filone.

Sul fronte del contrasto all’evasione fiscale le indagini condotte dalla Finanza hanno permesso di scoprire su tutto il territorio regionale ben 592 evasori totali. Sedici i casi di evasione fiscale internazionale che sono emersi. Le persone denunciate per reati tributari sono state 2011, per 29 queste è scattato anche l’arresto. Il valore dei beni sequestrati che sarebbero – secondo gli investigatori – profitto dell’evasione fiscale nonche delle frodi è di 145,3 milioni di euro.