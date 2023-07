Aaron, da “Amici” al centro Campania: mini live e firmacopie

Dopo il successo nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Aaron sale sul palco del centro commerciale Campania a Marcianise, in provincia di Caserta. Lunedì 17 luglio, alle 17:30, appuntamento in piazza Campania per il firmacopie del suo primo album “Universale”.

Prima del Meet&Greet sarà possibile partecipare al coinvolgente mini-Live Show per cantare insieme a lui i successi del momento come “Baciami e ballami”, “Visione Led” e “Bianco luna”.

Per accedere all’evento sarà necessario acquistare l’album, scaricare l’app “Io&Campania” e ritirare il pass, fino ad esaurimento, presso l’Info Point di Piazza Centrale del Centro Commerciale Campania.