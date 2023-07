I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, durante un servizio di perlustrazione del territorio hanno salvato tre cuccioli di cane di razza meticcia. I cuccioli sono stati rinvenuti nella mattinata di ieri a Calitri, ai bordi della Statale 339, in condizioni di disagio e insicurezza. I militari, dopo averli messi in salvo e rifocillati, ne hanno curato il trasferimento presso l’ambulatorio veterinario per cani randagi di Monteforte Irpino, con il supporto del personale dell’Asl. I tre cagnolini, in buone condizioni fisiche, non presentano segni di malnutrizione.