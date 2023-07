Casalnuovo, 29enne ferito alla gamba destra: indaga la polizia

Stanotte gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per un uomo di 29 anni ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra in via Saggese a Casalnuovo di Napoli. Non è in pericolo di vita. La dinamica è in fase di ricostruzione. Procede il commissariato di Acerra.