Prende il via il progetto di sostegno alla spesa e al fabbisogno alimentare dei nuclei familiari composti da almeno tre persone. Da questa mattina sarà possibile ritirare la card ricaricabile negli uffici postali attraverso un codice che sarà recapitato alle famiglie che ne hanno diritto sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni allʼInps.

Tra il primo agosto e il 31 dicembre saranno spendibili i 382,50 euro della social card ‘Dedicata a te’ dedicata alle famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi, pari a oltre un milione di famiglie.

A questi 382 euro c’è la possibilità di sommare gli sconti del 15% applicati dalla distribuzione per questa iniziativa, e che sono cumulabili agli sconti già previsti sui prodotti. Secondo questo meccanismo, se su un prodotto acquistabile con la card c’è già uno sconto del 30% la riduzione arriva al 45 e così via per tutti gli sconti. La card va attivata entro il 15 settembre. I fondi delle card non attivate verranno distribuiti su quelle già validate.