Anche quest’anno dal 31 luglio al 5 agosto 2023 a partire dalle 20, torna l’attesa festa Bavarese a Visciano. Sei serate per gustare tantissime prelibatezze come rotewurst, brezel, crauti, kartoffeln, leberkase, krapfen e l’autentico stinco di maiale. Il tutto sarà accompagnato da una grande offerta di bibite e dai celeberrimi e caratteristici boccali da un litro di birra Paulaner.

Sia il food che il beverage proverranno direttamente dalla Germania, al fine di poter offrire la migliore qualità dei prodotti. Le serate, nella zona dello stadio comunale, vedranno inoltre la presenza di spettacoli musicali, concerti ed intrattenimento di famosi cantanti noti a tutti gli appassionati di musica napoletana e non. Nell’offerta è presente anche una sezione dedicata ai celiaci, con proposte ad hoc per rendere accessibile la festa a tutti senza alcuna privazione.

L’organizzazione, che nelle scorse giornate ha cominciato i lavori per l’allestimento dello spazio fiera, si è messa in moto anche per definire gli artisti che si esibiranno nella 6 giorni brassicola, assieme ai DJ resident della festa Bavarese: Mimmo Dany, Gigione, Tony Tammaro animeranno il palco per la gioia dei tanti appassionati della musica “irriverente” made in Napoli, ma con un tocco di Deutschland. Per arrivare alla Festa Bavarese di Visciano, l’uscita consigliata è Tufino sull’autostrada A16 Napoli-Bari.