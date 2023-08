Affitta una casa on line per le vacanze, ma era una truffa

Ha versato 700 euro di acconto per l’affitto di una casa vacanze a Follonica, in provincia di Grosseto, che corredata da foto panoramiche mozzafiato, era stata offerta on line ad un prezzo estremamente conveniente. Dopo l’invio del bonifico bancario, oltre ai soldi sono spariti annuncio e foto. La vittima, un uomo residente a Montella ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno individuato e denunciato il truffatore.