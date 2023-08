Cicciano, crolla parte di muro nel cantiere ex pastificio Russo

Momenti di ansia e preoccupazione questa sera in via Nola a Cicciano nell’area del cantiere dell’ex pastificio Russo. Poco dopo le 21,30 vi è verificato il crollo di una parte di muro al confine con un condominio. Il forte rumore, oltre ai residenti nel palazzo, ha richiamato l’attenzione dei residenti di via Nola e non solo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Nola, i carabinieri e personale dell’ufficio tecnico comunale. Dopo i sopralluoghi e le verifiche del caso la strada, per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico: non ci sono feriti. Nei giorni scorsi durante le operazioni di demolizione di una parte del fabbricato si era verificato il crollo di una porzione di muro che si era ribaltata sull’impalcatura esistente e sulla strada: circostanza che aveva spinto il sindaco Giuseppe Caccavale ad emettere un’ordinanza di sospensione dei lavori.