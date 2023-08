CICCIANO – Inizia il conto alla rovescia per la terza edizione del “Cooking Around Cicciano”, l’evento enogastronomico organizzato dall’associazione “Vittoria”, con il patrocinio del Comune di Cicciano, in programma da giovedì 31 agosto al 3 settembre. La grande novità di questo appuntamento, che l’anno scorso ha richiamato in città migliaia di persone, è il cambio di location: la terza edizione si svolgerà in viale dei Pini (entrata gratuita) che con i suoi ampi spazi ospiterà i tantissimi stand di operatori enogastronomici che cucineranno i propri prodotti.

Pizze, panini, braceria, pasticceria, frutta, birra: un’offerta variegata per rispondere ai gusti di tutti coloro che parteciperanno all’evento e che con un menù di circa 10 euro a persona potranno scegliere e gustare cibo e bevande di ottima qualità. Previsto anche l’allestimento di un’area fiera, oltre ad un parco giochi per i più piccoli ed una suggestiva ruota panoramica, mentre a pochissima distanza dagli stand è previsto un’area parcheggio di mille metri quadrati custodita. Non mancherà, come l’anno scorso, un palco che ospiterà diversi e importanti artisti: il 31 agosto interverranno Paola Pezone, Gigio Rosa e Gigi Soriani, mentre nelle altre tre serate si esibiranno rispettivamente Franco Ricciardi, Gianluca Capozzi e Marco Calone.