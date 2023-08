I carabinieri della stazione Forestale di Roccarainola durante un servizio coordinato di controllo del territorio nel comune di Cicciano, unitamente alla locale stazione carabinieri, nelle adiacenze di un cantiere edile in via Caserta, hanno scoperto all’interno di due serre delle piante di canapa.

I miliari hanno ispezionato e perquisito le due serre dove era in atto la coltivazione illegale di circa 10 piante di cannabis sativa, venivano rinvenuti anche semi di canapa e altro materiale utilizzato per la coltivazione. La piantagione era costituita da piante di altezza di circa due metri, coltivate con cura e già pronte per la raccolta in quanto già a maturazione avvenuta per la presenza delle inflorescenze.

Le piante venivano immediatamente tagliate e poste sotto sequestro unitamente ai materiali utilizzati per la coltivazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari procedevano all’identificazione dei proprietari della serra che sono una 56enne e un 35enne, mamma e figlio residenti a Cicciano, ed entrambi denunciati per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Si valuta che l’attività di produzione e spaccio potesse fare incamerare illegalmente circa 18mila euro, come provento dalla vendita al dettaglio della sostanza stupefacente.