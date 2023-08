Moto si schianta contro camion e prende fuoco, un ferito

Grave incidente stradale nella notte alla periferia di Avellino: un 22enne è ricoverato in ospedale. In via Pianodardine, nella zona industriale della città, una moto si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. Nello schianto, il mezzo ha preso fuoco. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Avellino che ha soccorso il centauro un 22enne di Avellino, trasportato poi in ospedale da un’ambulanza del 118.

Sempre dopo la mezzanotte scorsa, in pieno centro città, un’auto ha sbandato e si è capovolta in via Morelli e Silvati. Ferito il conducente, un 51enne residente nel capoluogo irpino, per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale. L’auto incidentata è stata rimossa dai vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza la zona.