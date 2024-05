L’ultimo saluto a Maria Foresta, Saviano e Cicciano in lutto

(nl) E’ previsto per domani pomerggio l’ultimo saluto a Maria Foresta, 46enne, originaria di Cicciano e residente da anni a Saviano dove aveva un negozio di fiori, coinvolta in un incidente stradale mortale in moto a Marigliano. La salma di Maria arriverà nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Saviano e, dopo il rito funebre previsto per le 18, proseguirà per il cimitero di Cicciano. Maria lascia il marito Barbato e i figli Mara ed Antonio. In tanti in questi giorni sui social hanno scritto pensieri e ricordi di una donna che resterà nel cuore di due comunità.