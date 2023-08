Club Napoli Cicciano Azzurra, la passione contagiosa per il Napoli

Un club di appartenenza, “nessuno escluso”. Questo il leit motiv del club Napoli Cicciano Azzurra che continua a mettere in campo e ad organizzare iniziative per coinvolgere tutti i tifosi azzurri, a partire dall’assistenza fornita a tutti coloro che vogliono avere la tessera del tifoso, senza pagare commissioni, fondamentale per l’acquisto di biglietti in casa e in trasferta della propria squadra del cuore.

In questi giorni è possibile effettuare prenotazioni per i biglietti delle prossime due gare casalinghe del Napoli (contro Sassuolo e Lazio) per le quali Cicciano Azzurra sta anche organizzando un servizio pullman per portare, dopo tanti anni, i tifosi da Cicciano allo stadio Maradona. In attesa che iniziasse il campionato, intanto, i fondatori del club hanno organizzato una trasferta a Castel di Sangro cui hanno aderito più di cento tifosi per assistere agli allenamenti del Napoli e vedere da vicino i propri beniamini. Il club, nato dopo i festeggiamenti in occasione del terzo scudetto della squadra azzurra, a breve inaugurerà la propria sede in via Sant’Anna per dare ai soci un luogo concreto dove poter vedere insieme le partite e socializzare.

Tante le iniziative nate in concomitanza con l’inizio del campionato, a partire dalla prima edizione del Fantacalcio Club Napoli Cicciano Azzurra e dalla pubblicazione del relativo giornalino attraverso il quale tutti saranno aggiornati sull’andamento delle squadre partecipanti e anche sulle varie altre iniziative del club. Molto successo ha riscosso il primo concorso “Indovina il risultato” per la gara con il Frosinone: è stato un sorteggio a decidere a chi dovesse andare la sciarpa del club Napoli Cicciano azzurra messa in palio, tra i 42 tifosi che avevano indicato il risultato esatto della partita d’esordio di questa nuova stagione.