Moria di cefali a Castel Volturno, è giallo sulle cause

È giallo a Castel Volturno per la morte di centinaia di cefali, che ieri, dopo essere risaliti a galla, hanno occupato ogni centimetro quadrato delle acque della darsena. Saranno oggi i tecnici dell’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ad intervenire per effettuare campionamenti e analisi che dovranno chiarire le cause della moria, anche se si fanno ipotesi di scarichi illegali, ovviamente tutte da confermare, che sarebbero però avvalorate da un cattivo odore proveniente dalla darsena.