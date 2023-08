Nuovo collegamento diretto di Trenitalia dall’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino verso Napoli dal prossimo 5 agosto. Il servizio, effettuato con un Frecciarossa 1000, partirà dalla stazione di Fiumicino aeroporto alle 21:53 per arrivare a Napoli Centrale alle 23:56, con fermata a Roma Termini. L’Fco Connect, creato da Trenitalia, Aeroporti di Roma e Ita Airways, ha già superato la soglia dei 7.000 check-in, con picchi di domanda nelle ore pomeridiane.

Tutti i passeggeri di Ita Airways, anche quelli che volano all’interno del Paese, potranno usufruire dell’accettazione presso i banchi Fco Connect, sia se possiedono un biglietto combinato treno+aereo, sia solo con il biglietto aereo. Il servizio FCO Connect è attivo dallo scorso aprile ed è destinato ai viaggiatori che arrivano all’aeroporto di Fiumicino in Frecciarossa, Leonardo Express o treno Regionale, e continuano il viaggio con Ita Airways verso il network nazionale, internazionale e intercontinentale (esclusi gli USA e Israele). L’accettazione presso i banchi Fco Connect è disponibile per i possessori di singoli biglietti Trenitalia e Ita Airways, oltre a chi acquista il biglietto combinato “treno+aereo”.

Presso i banchi di Fco Connect è possibile consegnare il bagaglio per chi ha fatto il check-in online o effettuare direttamente il check-in per chi non ha il boarding pass digitale. Da aprile a fine luglio, oltre 7.000 passeggeri hanno fatto il check-in ai banchi in stazione, di cui 6.400 con almeno un bagaglio da stiva. Solo nelle ultime settimane, circa 100 passeggeri al giorno hanno usufruito del servizio presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove è possibile consegnare il bagaglio direttamente per il ritiro alla destinazione finale operata dalla Ita Airways.