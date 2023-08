TUFINO – La comunità dei fedeli di Tufino si prepara ad accogliere la statua restaurata di San Bartolomeo apostolo, patrono del piccolo centro alle porte di Nola. L’arrivo della statua è previsto alle 17,30 di oggi pomeriggio in piazza Gragnano dove sarà accolta, insieme ai fedeli, da don Angelo Schettino e dal sindaco Michele Arvonio. Dopo i saluti ci sarà il rito dell’incensazione del santo che sarà poi portato in processione fino alla chiesa parrocchiale dove il restauratore Umberto Maggio illustrerà la sua relazione sui lavori di restauro eseguiti. Subito dopo ci sarà la celebrazione eucaristica con inizio del novenario in preparazione dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo. Il programma della giornata si concluderà con il concerto meditazione “Laudato si” sulla custodia del Creato a cura del prete cantautore don Mimmo Iervolino. “È un appuntamento molto sentito per la devozione della comunità nei confronti del patrono – sottolinea don Angelo Schettino – e per questo motivo sarà un bel momento di partecipazione dei fedeli”.