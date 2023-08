Cicciano, minaccia la mamma e la sorella: arrestato 35enne

CICCIANO – Era diventato un vero incubo. Ha minacciato la mamma e la sorella da cui era stato allontanato. Ma la restrizione non gli ha impedito di andare sotto l’appartamento al rione Iacp dove vivono le due donne e minacciarle con un’arma. Ancora una volta. Per questo motivo al quartiere popolare sono arrivati i carabinieri della stazione di Cicciano che hanno arrestato la scorsa notte un 35enne del posto. L’accusa per l’uomo è quella di maltrattamenti in famiglia.