Questo pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Marigliano sono intervenuti in via Ponte dei Cani, altezza civico 99. Maria Foresta, 46enne di Cicciano (e non di Scisciano come comunicato in precedenza) avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e sarebbe finita contro un palo della luce. La donna sarebbe morta sul colpo. Salma e moto sono state sequestrate per esame autoptico.