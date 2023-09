Anziana segregata in casa scappa e denuncia la nipote

Ha lamentato di essere stata segregata in casa dalla nipote e che non avere più la gestione del postamat e della sua pensione. Un’anziana di Caserta, approfittando dell’assenza della nipote dall’abitazione dove vive da tempo con lei, è riuscita a scappare chiamare i carabinieri grazie al telefonino prestatole da una vicina. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che hanno raccolto la testimonianza della donna di 80 anni che ha riferito che da diverse settimane era stata segregata in casa dalla nipote, dalla quale veniva quotidianamente picchiata e maltrattata. La donna ha anche riferito che le era stato sottratto il cellulare per impedirle di avere contatti con il mondo esterno e che non aveva più la gestione del postamat e della sua pensione. I successivi accertamenti eseguiti dagli investigatori, le precarie condizioni di salute dell’anziana e la querela presentata nei confronti della nipote, hanno consentito di denunciare la donna in stato di libertà. La quarantunenne dovrà ora rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi.