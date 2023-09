Cicciano, auto si ribalta sulla strada Provinciale: tre persone ferite

Incidente stradale sulla strada provinciale che collega Cicciano con Camposano e Comiziano, non lontano dall’entrata del centro Aias e dalla sede del liceo “Enrico Medi”. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando un’autovettura con due persone anziane a bordo si è ribaltata, secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Cicciano arrivata sul luogo dell’impatto, dopo una collisione con un altro veicolo. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Nola che hanno impiegato diverso tempo per estrarre le due persone dall’abitacolo capovolto. Subito dopo i tre feriti sono stati trasportati all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola: le loro condizioni non sono gravi.