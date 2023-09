Riserva grandi sorprese la XII edizione di SettembrArte, l’iniziativa di promozione culturale organizzata dall’ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Nola e dall’associazione Meridies – ideatrice della rassegna – che quest’anno renderà protagonisti i comuni di Mugnano del Cardinale, Cimitile e Pomigliano D’Arco.

“Toccheremo siti del territorio diocesano poco conosciuti ma di alto valore storico e artistico – spiegano Michele Napolitano, presidente di Meridies, e Antonia Solpietro, direttore dell’Ufficio Beni culturali diocesano -. Le esperte guide dell’associazione sapranno appassionare i partecipanti alle vicende di luoghi, beni e personaggi dei territori scelti per questa edizione. E non mancherà la consueta commistione tra le varie arti con momenti di teatro, musica e danza, occasione per far dialogare la genialità del passato con quella contemporanea”.

Tre le giornate principali in cui si articola il programma. Si inizia il 17 settembre 2023, a Mugnano del Cardinale, con “Una città, due donne, una fede”, percorso guidato dal Santuario di Santa Filomena alla chiesa dell’Ascensione, durante il quale, eccezionalmente, sarà possibile ammirare la veduta panoramica dal tetto del Santuario. Due le visite previste – alle 17:00 e 17:45 – al termine della quali si esibirà il trio musicale Sponda Sud.

Il 24 settembre 2023, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, toccherà invece a Cimitile ospitare “In luoghi antichi, ascoltando Paolino”, percorso guidato alla scoperta del complesso basilicale paleocristiano reso celebre dal santo vescovo Paolino di Nola. Le visite – alle 17:30, 18:30 e 19:30 – saranno animate dalla voce di Antonio Santella e dallo spettacolo prodotto da Borderline Danza, con le coreografie di Adriana Cristiano e le danzatrici/autrici Sabrina De Luca e Martina Viglione.

Infine, per la prima volta, SettembrArte arriverà a Pomigliano d’Arco. Il 1 ottobre 2023, si svolgerà infatti, “Scrigni pieni di rare bellezze”, percorso guidato alla chiesa parrocchiale di San Felice in Pincis e alla congrega dell’Immacolata. Durante le visite – alle 17:30 e 19:45 – è previsto l’intermezzo musicale a cura di Maddalena Ambrosino, Francesco Di Gennaro, Vladimir Kocaqi.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (prenotazione tramite WhatsApp al 3475461957) e per i più piccoli è previsto “Raccontami una storia”, il Laboratorio di lettura a cura della libreria Bibì e Cocò (prenotazione al 3923817724).

La XII edizione di SettembrArte però, continuerà fino a fine anno, con l’appendice Oltre SettembrArte. Queste le date: 15 ottobre 2023, visita alle Terme romane della chiesa di San Biagio in Nola; 12 novembre 2023, visita dalla Cattedrale di Nola; 3 dicembre 2023, visita alla chiesa di Santa Marina in Avella.