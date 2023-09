Covid, iniziata somministrazione vaccini a Nola e Castellammare

Dallo scorso 27 settembre è disponibile presso le strutture dell’Asl Napoli 3 Sud il primo stock di vaccini per la nuova variante Covid denominata XBB.1.5. Dai punti scelti per la raccolta, gli ospedali di Castellammare di Stabia e Nola, le dosi sono già state inviate nei punti vaccinali distribuiti lungo il territorio aziendale. “L’obiettivo della direzione strategica aziendale guidata dal direttore generale Giuseppe Russo – spiegano dalla Napoli 3 Sud – è rendere quanto più semplice ed agevole l’accesso alla vaccinazione agli utenti interessati”. Resi noti gli orari e le sedi per le vaccinazioni (disponibili sul sito www.aslnapoli3sud.it). “Oltre alle sedi Asl – proseguono dall’azienda – la somministrazione avviene anche negli ambulatori dei medici di famiglia. Nel caso del distretto di Torre Annunzia, considerata l’adesione di tutti i medici di medicina generale, orari e giorni di riferimenti sono quelli adottati dagli studi degli stessi”.