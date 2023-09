Segnali di malcontento all’interno dell’amministrazione comunale di Cimitile guidata dal sindaco Filomena Balletta. La maggioranza, eletta con le consultazioni dello scorso mese di maggio, registra la fuoriuscita dal gruppo dell’assessore all’Istruzione e cultura Annalisa Ruotolo, prima eletta con 580 preferenze, che ha costituito un gruppo consiliare autonomo, “Generazione Futuro” di cui è l’unica componente.

In un documento letto nel civico consesso e indirizzato al primo cittadino, agli assessori e ai consiglieri comunali, Ruotolo spiega il perché di questa scelta: “La decisione è scaturita solamente dal fatto che, durante il mio mandato come assessore ho cercato costantemente di segnalare delle criticità al gruppo consiliare Cimitile Nuova. Sfortunatamente, però, le mie richieste e appelli sono rimasti inascoltati a causa probabilmente della mia giovane età. Voglio sottolineare che le giovani generazioni dovrebbero rappresentare nuova linfa per l’amministrazione, perché portatrici di nuove prospettive, idee innovative e una volontà di costruire il futuro della nostra comunità. Pertanto, ho deciso di rimettere la mia delega nelle mani del sindaco, affinché sia lei a decidere come indirizzare le mie competenze”.

Ruotolo ci tiene a sottolineare di essere comunque la voce di 580 persone che l’hanno scelta e quindi chiede “al sindaco di ragionarci bene perché il rischio è quello di confermare che sotto questa consiliatura c’è un disegno che è, oggi, rappresentato egregiamente dalla disposizione dei consiglieri in questo tavolo. La decisione di costituire questo nuovo gruppo consiliare autonomo è stata presa per garantire che le criticità e le istanze sollevate dalla mia persona potranno finalmente essere ascoltate e affrontate in modo adeguato”. “Si è creata una confusione totale – continua Annalisa Ruotolo – e, sorprendentemente, non sono stata mai coinvolta o consultata sulle questioni che riguardano la responsabilità della mia delega. Trovo questo comportamento frustrante e penso che sia il sintomo di un problema più ampio. Prendo atto che i giovani, anche in politica, spesso vengono lasciati da soli. Ciò è particolarmente vero in questo contesto, dove la mancanza di coinvolgimento e consultazione è evidente. Tuttavia, non ho alcuna intenzione di arrendermi. Al contrario, per me si apre un nuovo percorso, in cui sarò io a dettare le linee guida. Sono convinta che questo gruppo mi garantirà una maggiore flessibilità e possibilità di coinvolgimento, assicurando che le decisioni prese saranno il risultato del confronto e di un sostegno quanto più ampio possibile. Spero che questa mia decisione possa far riflettere sul modo in cui le scelte vengono prese e implementate all’interno del consiglio comunale. Il coinvolgimento e il dialogo sono fondamentali per un’amministrazione pubblica efficace e inclusiva”.

Ruotolo nel documento ringrazia per l’opportunità avuta con la delega all’Istruzione e cultura ed “è certa di poter dare con il nuovo gruppo Generazione Futuro un contributo ancora maggiore alle attività del consiglio comunale, contribuendo allo sviluppo e al progresso della comunità”.