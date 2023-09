L’ex sindaco di Cicciano Giovanni Corrado ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere comunale. La comunicazione è stata letta questa mattina nel corso del civico consesso dal presidente del consiglio Lazzaro Alfano. La scelta di Corrado è maturata in seguito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto in questa settimana: al suo posto entrerà in consiglio Giovanna Pia Chiricolo, prima dei non eletti della lista “Cicciano Presente e Futuro” .

L’ex primo cittadino è tra i destinatari di una misura cautelare agli arresti domiciliari notificata martedì scorso dalla Guardia di Finanza di Napoli in un’indagine della Procura della Repubblica di Nola nella quale sono coinvolti anche un imprenditore di Nola, un tecnico di Camposano (anche loro ai domiciliari) e l’ex capo ufficio tecnico del comune di Camposano (in carcere). Per loro le accuse sono, a vario titolo, di concussione, corruzione e falso in atto pubblico: nel pomeriggio di ieri si sono svolti gli interrogatori di garanzia.