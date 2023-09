De Luca: “Covid in crescita, mascherine nei luoghi affollati”

Sul Covid “il dato di contagi è in crescita ed è da valutare con attenzione nei prossimi giorni con le scuole riaperte. Credo che tra fine settembre e inizio ottobre avremo primi dati preoccupanti, dobbiamo stare attenti e prepararci alla campagna con il nuovo vaccino dal 1 ottobre”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook. “La questione covid non va drammatizzata ma non va sottovalutata. E da fine settembre dovremo usare più mascherine nei luoghi di affollamento, avremo anche misure nelle scuole man mano che giungeranno dati aggiornati sulla diffusione. I vaccini nuovi arrivano la prossima settimana, prepariamoci a vaccinarci a cominciare dagli anziani”.

“Dal 14 al 20 settembre – ha aggiunto De Luca – aumentano i casi Covid ma non ci sono ricadute pesanti sui reparti ospedalieri. Il Lazio, che ha una popolazione simile alla nostra, ha 4300 nuovi contagiati, la Lombardia 7700, la Campania 5015. Ora stiamo dando indicazioni alle Asl e alle aziende sanitarie che predispongano il piano vaccinazioni, cominciando dagli anziani delle case di accoglienza e per tutti i pazienti fragili ultra 70enni”.