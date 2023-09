Picchia il marito e gli incendia i vestiti per 1500 euro: arrestata

I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli arrestato per estorsione, danneggiamento e maltrattamenti una 54enne incensurata di origini domenicane. Durante una discussione con il marito ha preteso 1500 euro per lasciare casa. L’uomo si è rifiutato e la donna l’ha selvaggiamente picchiato. Poi ha danneggiato alcuni mobili e incendiato alcuni vestiti del marito. La vittima ha allertato il 112 e la 54enne, ancora visibilmente agitata, è finita in manette. E’ stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli, in attesa di giudizio.