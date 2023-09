Salute e prevenzione, Cicciano inaugura la “panchina rosa”

Prevenzione. La parola d’ordine e il filo conduttore dell’inaugurazione della “panchina rosa” voluta da Angela Ferone, consigliere delegato alla Salute pubblica dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale.

Momento più atteso della serata, svoltasi nel largo Geremia Cavezza, è stata l’inaugurazione della panchina rosa della prevenzione e della solidarietà alla presenza della madrina Marianna Napolitano, giovanissima mamma, che ha portato la sua testimonianza di come sta affrontato da oltre un anno la sua personale battaglia contro il cancro: “Per la mia esperienza posso dire che la prevenzione è stata fondamentale, per questo invito tutte a non avere paura, a non esitare perché il cancro è un nemico invisibile ma va combattuto con tutta la propria energia e, perché no, con il sorriso. Il sorriso non deve mai mancare insieme alla voglia di vivere e di salvarsi la vita per dare la speranza alle persone che ci vogliono bene e dare forza a chi sta iniziando la difficile battaglia contro il cancro”.

Pensiero condiviso dal consigliere Angela Ferone: “La prevenzione sarà la Trebisonda del mio mandato come delegato alla salute e l’impegno sarà quello di garantire che tutti possano usufruirne perché è fondamentale per fronteggiare questo nemico silenzioso”. A dare il benvenuto a tutti i presenti è stato il primo cittadino Giuseppe Caccavale che, anche parlando delle proprie esperienze personali, ha sottolineato “l’importanza di prevenire e di poter combattere e di essere presenti nei momenti difficili e nelle serate come queste. Non abbiate paura, questa panchina è qui proprio per ricordare quanto sia necessaria la prevenzione”.

Testimonianze di vita narrate sulle note della musica di Myky Petillo che ha accompagnato i momenti salienti della serata, conclusasi con un aperitivo “pink” mentre la casa comunale di corso Garibaldi veniva illuminata di rosa.