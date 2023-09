Scontro a Varcaturo: morta 15enne in sella ad una motocicletta

Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via dei Pini, tra Varcaturo e Lago Patria, alla periferia di Giugliano. La vittima era in sella ad una moto guidata da un coetaneo. La moto è finita contro un’auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. La 15enne, passeggera della moto, è morta sul colpo. Gli altri due coinvolti hanno riportato lievi lesioni. La salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia, sequestrati i veicoli. Indagini in corso dei carabinieri di Varcaturo intervenuti sul posto che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.