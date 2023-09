Spari durante una lite: 18enne arrestato per tentato omicidio

Ha esploso colpi di arma da fuoco contro un uomo nel corso di una lite nata per futili motivi: per questo un 18enne è stato arrestato. E’ avvenuto tutto lunedì scorso. Il ferito fu trasferito al Cto dei Colli Aminei. Da lì la polizia ha provato a ricostruire quanto era avvenuto. Dalle attività investigative dei poliziotti del commissariato Scampia, è emerso che un ragazzo, poche ore prima in via Miano angolo via Vittorio Veneto, aveva esploso alcuni colpi da fuoco nei confronti dell’uomo dopo una discussione per futili motivi, sul posto era stato sequestrato anche un bossolo calibro 7,65. Il 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio e porto abusivo di armi che ieri è stato convalidato.