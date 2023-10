Eav, vandali in azioni su treni Circumvesuviana: “Denunciate”

“Vandali in azione questa mattina sul treno della Circumvesuviana partito da Sorrento alle 12.06 in direzione Napoli. Spaccati i vetri viaggiatori in due diversi elementi del convoglio”. Lo rende noto l’Eav. “Sulla linea che collega invece Baiano a Napoli, le attenzioni si sono rivolte al treno partito da Baiano alle 11.24 dove sono stati divelti buona parte delle sedute. Quest’ultimo, giunto a destinazione, è stato prontamente riparato dal personale di pronto intervento consentendo quindi che fosse rimesso in circolazione”, si sottolinea. “Ma a chi fanno danno questi vandali, forse studenti? Innanzitutto a loro stessi. Invitiamo i cittadini a denunciare con foto e film non da mettere dai social ma da inviare ad Eav per le opportune denunce alle autorità competenti”, l’invito dell’Ente autonomo Volturno. Nella giornata di ieri un finestrino del treno Baiano/Napoli è andato in frantumi all’altezza di Pomigliano d’arco come riportato e segnalato in foto dalla pagina Circumvesuviana guida alla soppressioni e ai misteri irrisolti.